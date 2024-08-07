Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış

Havacılık sektöründe çalışan pilotların çoğunun sakal bırakamaması, genellikle kurallara uyulması gerektiği düşünülen bir durum olarak bilinir. Ancak işin aslı, bu durumun sadece kurallarla ilgili olmadığını ortaya koyuyor. Pilotların sakal bırakamama sebepleri, aslında oldukça teknik ve güvenlik odaklıdır.

Pilotların ve hosteslerin, işleri gereği bir dizi kuralla hareket etmesi gerekir. Bu kuralların başında ise pilotların sakalları hakkındaki keskinlik gelir.

Hava yolu şirketlerinin hemen hepsi, pilotların sakal veya bıyık bırakmasına karşıdır. Bugüne dek bu kuralın kusursuz bir görüntü olduğunu düşünüyor olsak da bu büyük bir yanılgıdan başka bir şey değilmiş.