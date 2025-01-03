Pilotlar Meğer Yıllardır Bunu Uyguluyormuş! "Alfa Köprüsü" Yöntemini Deneyen Şıp Diye Uyuyor

TikTok'ta 1,4 milyon izlenme alan yöntem, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, "Hemen uyudum" veya "Yıllardır en iyi uykumu aldım" gibi yorumlarla olumlu geri bildirimler alıyor. Psikolog Erica Terblanche’nin açıkladığı yönteme göre, basit adımlarla bu teknik kolayca uygulanabiliyor.

ALFA KÖPRÜSÜ YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Rahat Bir Pozisyon Alın: Oturarak veya uzanarak rahat bir şekilde konumlanın.

Göz Hareketleri: Gözlerinizi kapatıp 30’a kadar saymaya başlayın. Beşe kadar sayarken gözlerinizi hafifçe "yarım ay" şeklinde açın. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın.

Nefes Egzersizi: Son aşamada derin nefes alarak gözlerinizi tamamen kapatın ve nefesinize odaklanın.

Psikolog Terblanche, çoğu kişinin ilk denemede uykuya daldığını, ancak bazı bireylerin bu döngüyü birkaç kez tekrarlamaları gerekebileceğini belirtiyor. Egzersiz sırasında dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılması ve zihnin sakin tutulması öneriliyor.