Pilin Dolu mu Yoksa Boş mu Olduğu Böyle Anlaşılıyor: Bir Bakışta Ayırt Ediliyor
Pillerinizin dolu mu yoksa boş mu olup olmadığını anlamanın en kolay bir yolu ortaya çıktı. Bu basit yöntem sayesinde bir bakışta boş pili öğreneceksiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatta kullandığımız pek çok cihazın çalışması için pillerden yararlanıyoruz. Ancak, pilin ömrünü tahmin etmek ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini anlamak her zaman kolay olmuyor. Özellikle küçük elektronik cihazlar için kullanılan pillerin durumunu kontrol etmek oldukça zor olabilir.
PİLİN DOLU MU YOKSA BOŞ MU OLDUĞU BÖYLE ANLAŞILIYOR
Bilim insanları, bu soruna pratik bir çözüm buldu. TÜBİTAK Bilim Genç dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bir pilin dolu olup olmadığını anlamanın en basit yolu, onu düşürmek! Evet, yanlış duymadınız. Pilleri belirli bir yükseklikten düşürdüğümüzde, zıplama hareketleriyle doluluk durumlarını anlayabiliyoruz.
Bu yöntemin mantığı oldukça basit. Dolu bir pilin içinde jel benzeri bir yapı bulunur. Bu yapı, pilin iç kısmını korur ve darbeleri emer. Bu sayede dolu bir pil düşürüldüğünde zıplamaz ve hemen durur. Boş bir pilde ise bu jel yapısı kurumuştur ve pil daha hafif olduğu için düştüğünde zıplar.
Pili düşürürken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, doğru yüksekliği ayarlamak. Çok alçaktan düşürdüğünüzde pil zıplamayabilir, çok yüksekten düşürdüğünüzde ise zarar görebilir.
Pili düşürdüğünüz yüzeyin düz ve sert olması önemlidir. Halı gibi yumuşak yüzeylerde bu testi yapmak doğru sonuçlar vermeyecektir.