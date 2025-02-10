Pilin Dolu mu Yoksa Boş mu Olduğu Böyle Anlaşılıyor: Bir Bakışta Ayırt Ediliyor

Bu yöntemin mantığı oldukça basit. Dolu bir pilin içinde jel benzeri bir yapı bulunur. Bu yapı, pilin iç kısmını korur ve darbeleri emer. Bu sayede dolu bir pil düşürüldüğünde zıplamaz ve hemen durur. Boş bir pilde ise bu jel yapısı kurumuştur ve pil daha hafif olduğu için düştüğünde zıplar.