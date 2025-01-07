Pilavın Kalorisini Düşürmenin Yolu Ortaya Çıktı: İçine Sadece 1 Kaşık Eklemek Yetiyor

Türk mutfağının vazgeçilmezi pilav, lezzeti kadar besin değeriyle de öne çıkıyor. Ancak yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyet yapanların menülerinden çıkarıldığı sıkça görülüyor. Hem lezzetinden ödün vermeden hem de sağlıklı bir şekilde pilav tüketmenin püf noktası ortaya çıktı. Sağlıklı ve diyet dostu bir pilav yapmak için 1 kaşık eklemek yetiyor.