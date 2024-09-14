Pilav Pişirirken İçine 1 Kaşık Ekleyin: Lezzeti Aynı Kalıyor, Kalorisi Yarıya Düşüyor

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden pirinç pilavı, yüksek kalori ve karbonhidrat içermesi nedeniyle diyet listelerinin yasaklıları arasındadır. Bu harika yemeğin kalorisini yarı yarıya düşüren ve daha sağlıklı hale getiren muhteşem bir tüyo bulunuyor.

Pilav Pişirirken İçine 1 Kaşık Ekleyin: Lezzeti Aynı Kalıyor, Kalorisi Yarıya Düşüyor - Resim: 1

Hemen hemen herkes pilavı sever. Ancak bu kadar sevilmesine rağmen pilav yemek bazıları için mümkün olmayabiliyor. Yoğun karbonhidrat ve nişasta bulundurması nedeniyle adeta bir kalori bombası olan pirinç pilavları, diyet listelerinin tamamında yasaklı gıdalar arasında yer alır.

Heves kıran bu durumun önüne geçebilmek için beslenme uzmanlarının hayat kurtaran bir tüyosu bulunuyor. Verilen tavsiyeleri adım adım uygulamanız halinde, elde edeceğiniz lezzetli pilavı diyet sırasında da bol bol tüketebilirsiniz.

DİYET PİLAVI NASIL PİŞİRİLİR?

Beyaz pirinçten yapılan pilavlar yalnızca yüksek kalori miktarları nedeniyle değil, aynı zamanda yüksek glisemik indeksleri nedeniyle de kilo alınmasına yol açıyor. Kan şekerini hızla yükselten bu yiyecek, bol bol tüketilmesi halinde obeziteye neden olmakta. Ancak pişirme sırasında yapacağınız basit bir işlem, bu sorunların tümünü ortadan kaldıracak.

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