Peynire 1 Kaşık Ekleyin Farkı Görün: Çeşidi Fark Etmiyor, Haftalarca Bozulmuyor

PEYNİR NASIL SAKLANIR?

Peyniri buzdolabında hava almayan kaplarda veya streç filmle sararak saklayın. Peynir, buzdolabının sebzelik kısmında gibi serin ve nemli bir ortamda saklanması gerekir. Ayrıca peyniri keserken her zaman temiz bir bıçak kullanın. Bu, peynirin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.

PEYNİRİ TÜRLERİNE GÖRE AYIRIN

Farklı peynirleri bir arada saklamak, koku transferine ve daha hızlı bozulmaya neden olabilir. Peyniri büyük parçalar halinde alıp, ihtiyacınız kadarını keserek tüketin. Peyniri doğrudan buzdolabından çıkartıp tüketmek yerine, oda sıcaklığında 15-20 dakika beklettikten sonra tüketin.