Peynir Tüketirken Yapılan Hata: Faydası Yerine Zararı Çok Büyük

Uzmanlar, günlük beslenmede bir yumurta kadar, yani yaklaşık 30 gram kadar küflü peynir tüketiminin sakıncalı olmadığını belirtirken, hijyenik sütlerin seçilmesinin önemine dikkat çekiyor. Peynirlerin olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının doğru yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu peynirlerin genellikle mahzenlerde, mağaralarda veya toprak kaplarda bekletildiğini ifade etti. Olgunlaşma süreci en az üç ay sürüyor ve bu süreçte peynirin üzerinde mavi veya yeşil tonlar elde ediliyor.

Uzmanlar, peynirlerde görülen kırmızı, siyah ve bej renkli küflerin tüketilmemesi gerektiğini de hatırlattı.