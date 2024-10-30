Peynir Tüketirken Yapılan Hata: Faydası Yerine Zararı Çok Büyük
Vücudun demir ihtiyacını karşılamak için sıkça tüketilen peynirin bazı zararları son günlerde gündeme geldi. Özellikle küflü peynir, Türkiye'de kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antibiyotik etkisi olduğuna dair yaygın bir inançla tüketilen bu lezzetli ürün, yanlış tüketim durumlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Uzmanlar, günlük beslenmede bir yumurta kadar, yani yaklaşık 30 gram kadar küflü peynir tüketiminin sakıncalı olmadığını belirtirken, hijyenik sütlerin seçilmesinin önemine dikkat çekiyor. Peynirlerin olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının doğru yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu peynirlerin genellikle mahzenlerde, mağaralarda veya toprak kaplarda bekletildiğini ifade etti. Olgunlaşma süreci en az üç ay sürüyor ve bu süreçte peynirin üzerinde mavi veya yeşil tonlar elde ediliyor.
Uzmanlar, peynirlerde görülen kırmızı, siyah ve bej renkli küflerin tüketilmemesi gerektiğini de hatırlattı.
ANTİBİYOTİK ETKİSİ YOK
Küflü peynirlerin tüketilmemesi gereken hasta gruplarını da açıklayan uzmanlar, özellikle penisiline alerjisi olanlar, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, hamileler, migren atağı geçirenler ve kemoterapi gören hastaların bu peyniri tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, halk arasında yaygın bir inanış olan küflü peynirlerin antibiyotik etkisi olduğu düşüncesinin laboratuvar ortamında doğrulanabilecek bir durum olduğunu, her küflü peynirin antibiyotik özellik taşımadığını belirtti.
AŞÇILARIN TAVSİYELERİ
Peynir kesme işlemiyle ilgili de bazı pratik önerilerde bulunan aşçılar, peyniri bıçakla kesmek yerine ısıtılmış bir bıçakla kesmenin daha iyi sonuç vereceğini, böylece peynirin dağılmasının önüne geçileceğini ifade etti. Ayrıca, peyniri buzdolabından çıkardıktan sonra hemen servis etmek yerine oda sıcaklığına gelmesi için bekletmenin faydalı olacağını da eklediler.