Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş
Evde peynir helvası yapmak sanıldığı kadar zor değil. Bakın şefler nasıl hazırlıyorlar:
Peynir helvası, Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olarak sofralarımızı süsleyen eşsiz bir lezzettir. Özellikle Trakya ve Çanakkale yörelerinde sıkça tüketilen bu tatlı, hem pratik hazırlanışı hem de damakta bıraktığı unutulmaz tadıyla gönülleri fetheder. Peki, evde peynir helvası yapmak zor mu? Aslında hiç de değil! Şeflerin önerileriyle bu lezzeti kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım peynir helvası yapımı...
Peynir Helvası Tarifi İçin Malzemeler
250 gr tuzsuz peynir
Yarım paketten biraz az sana yağ
1 tahta kaşığı un
Şerbeti için;
1 kase şeker
1 kase su
Peynir Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?
Yağ ve unu kavuruyoruz.
Şerbet kaynadıktan sonra, hemen kavrulan unun içine döküyoruz.
Sonra peyniri ovalayıp döküyoruz. İyice karıştırıyoruz.
Afiyet olsun.