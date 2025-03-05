Peygamber Efendimizin En Sevdiği Tatlı Ortaya Çıktı: Kaşık Kaşık Yiyince Enerji Veriyor, İftara Kadar Tok Tutuyor

Ramazan sofralarını tatlandıran, hem lezzetli hem de tok tutan bir tatlı arayışındaysanız, Sahine tatlısı tam size göre! Peygamber efendimizin en sevdiği tatlılar arasında olan ve genellikle ramazan ayında tüketilen Sahine tatlısı, Orta Doğu ve Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri.