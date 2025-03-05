Peygamber Efendimizin En Sevdiği Tatlı Ortaya Çıktı: Kaşık Kaşık Yiyince Enerji Veriyor, İftara Kadar Tok Tutuyor
Peygamber efendimizin en sevdiği tatlılar arasında olan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Sahine tatlısı, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıktı. İçeriğindeki tahin ve bal sayesinde hem besleyici hem de uzun süre tok tutan sahine tatlısının faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan sofralarını tatlandıran, hem lezzetli hem de tok tutan bir tatlı arayışındaysanız, Sahine tatlısı tam size göre! Peygamber efendimizin en sevdiği tatlılar arasında olan ve genellikle ramazan ayında tüketilen Sahine tatlısı, Orta Doğu ve Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri.
İçeriğindeki tahin ve bal sayesinde hem besleyici hem de uzun süre tok tutan Sahine tatlısı, özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarında tercih ediliyor. Bu özel tatlı aynı zamanda enerji ihtiyacını karşılarken tatlı isteğini de gideriyor. Faydaları da saymakla bitmeyen sahine tatlısı içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudu destekliyor.
SAHİNE TATLISI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin
1 çay bardağı süzme bal
2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 tatlı kaşığı çiğ susam
Hazırlanışı:
Tereyağını Hazırlayın: Tereyağını buzdolabından yarım saat önce çıkararak oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu, tereyağının tahinle daha kolay karışmasına yardımcı olacaktır.
Malzemeleri Karıştırın: Tereyağını tel çırpıcı ile iyice çırpın. Ardından tahin ve balı ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
Kıvamını Ayarlayın: Karışım, fıstık ezmesi kıvamına geldiğinde hazır demektir.
Servis Tabağına Alın: Hazırladığınız tatlıyı servis tabağına alın.
Susamları Kavurun: Çiğ susamları hafifçe kavurun ve tatlının üzerine serpiştirin.
Afiyetle Tüketin: Sahine tatlısını hemen servis yapın.
Püf Noktaları:
Tahin ve bal ölçüleri dengeli olmalıdır. Kullandığınız tahin beyaz ise, bal miktarını biraz azaltabilirsiniz.
Tereyağını iyice çırpmak, tatlının kıvamını etkiler.
Susamları çok fazla kavurmamaya dikkat edin.