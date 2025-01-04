Peygamber Danesi Olarak Biliniyor: Tüketen Uzun Yaşıyor! Tam Bir Şifa Bombası
Halk arasında 'Peygamber Danesi' olarak bilinen kefir, tarih boyunca şifa deposu olarak tüketiliyor. Yiyenin ömrünü uzattığı söylenen kefirin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Asırlardır sofralarımızın vazgeçilmezi olan kefir, son yıllarda sağlık dünyasının ilgi odağı haline geldi. Özellikle bağışıklık sistemi ve sindirim sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken kefir, "Peygamber Danesi" olarak da anılıyor. Yiyenin ömrünü uzattığı söylenen kefirin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.
Kefir, sütü fermente ederek elde edilen, ekşimsi ve ayran benzeri bir içecektir. İçeriğindeki sayısız probiyotik bakteri sayesinde bağırsak sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler gösterir.
KEFİR VE YOĞURT ARASINDAKİ FARK NE?
Kefir ve yoğurt, her ikisi de sütten elde edilen fermente ürünler olsa da aralarında önemli farklılıklar vardır. Yoğurt tek bir bakteri türüyle mayalanırken, kefir 60'tan fazla farklı bakteri ve maya türü içerir. Bu da kefiri daha zengin bir probiyotik kaynağı yapar. Ayrıca kefir, yoğurda göre daha kıvamlı ve ekşi bir tada sahiptir.
KEFİRİN FAYDALARI NELER?
Kefirdeki probiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakteri dengesini sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir.
Kefir, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olarak sindirim sorunlarını giderir, kabızlık ve ishal gibi şikayetleri azaltır.
İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığını korur ve osteoporoz riskini azaltır.
Bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltarak bağırsak kanseri riskini düşürebilir.
Kefir, ciltteki iltihapları azaltarak sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarına iyi gelir.
KEFİR NASIL YAPILIR?
Kefir, evde de kolaylıkla yapılabilir. Kefir mayası ve süt kullanarak kendi kefirinizi hazırlayabilirsiniz. Ancak kefir mayası bulmakta zorlanabilirsiniz ve evde yapılan kefirlerde hijyen koşullarına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, güvenilir markaların ürettiği hazır kefirleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.