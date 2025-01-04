Peygamber Danesi Olarak Biliniyor: Tüketen Uzun Yaşıyor! Tam Bir Şifa Bombası

KEFİR VE YOĞURT ARASINDAKİ FARK NE?

Kefir ve yoğurt, her ikisi de sütten elde edilen fermente ürünler olsa da aralarında önemli farklılıklar vardır. Yoğurt tek bir bakteri türüyle mayalanırken, kefir 60'tan fazla farklı bakteri ve maya türü içerir. Bu da kefiri daha zengin bir probiyotik kaynağı yapar. Ayrıca kefir, yoğurda göre daha kıvamlı ve ekşi bir tada sahiptir.