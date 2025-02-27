Peteklerin Üstüne Sünger Koymak Bu İşe Yarıyor: İlk Kez Duyacaksınız

Renkli ve çok yönlü bir temizlik ürünü olan süngerler, genellikle mutfakta temizlik amaçlı kullanılıyor. Ancak, bu küçük ve pratik ürünün, meyve ve sebzelerin ömrünü uzatmak ve buzdolabındaki kötü kokuları gidermek gibi farklı kullanım alanları da mevcut. Şimdi ise süngerin, peteklerin üzerine yerleştirildiğinde sağladığı ısı tasarrufu ve nem dengesine katkısı gündemde.