Petek Vanalarının Üzerindeki Sayılar Meğer Sıcaklık Ayarı Değilmiş: Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

HER ODANIN SICAKLIĞI FARKLI OLSUN

Her oda farklı amaçlarla kullanıldığı için farklı sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Örneğin, oturma odasında rahat bir sıcaklık için vanayı 3 veya 4'e ayarlayabilirken, kullanılmayan bir odada 1'e ayarlayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Mutfağınız zaten yemek yaparken ısındığı için 2 numara yeterli olabilir. Bu sayede, evinizin her köşesinde aynı sıcaklıkta olmasına gerek kalmadan, sadece ihtiyaç duyduğunuz alanları ısıtarak hem konforunuzu artırabilir hem de enerji faturalarınızı düşürebilirsiniz.