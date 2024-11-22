Petek Vanalarına Dikkat: Tasarrufun Anahtarı Bu Tüyoda

British Gas mühendislerine göre, vanalar doğrudan radyatörün sıcaklığını değil, odanın sıcaklığını algılar ve bu bilgiye göre sıcak suyun radyatöre akışını kontrol eder.

Örneğin, 3 veya 4: Oturma odası gibi sık kullanılan alanlar için ideal sıcaklık.

1 veya 2: Daha az kullanılan ya da zaten sıcak olan mutfak gibi alanlar için yeterli olabilir.

Bu sistem sayesinde, her odanın ihtiyaç duyduğu sıcaklık ayrı ayrı ayarlanabilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir.