Pet Şişelerin Altındaki Sayıların Sırrı Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız

1 Numaralı PET/PETE: Su şişelerinde en sık görülen bu plastik türü, geri dönüştürülebilir olsa da, tekrar kullanıma uygun değildir. Bakteri üremesi riskini artırdığı için özellikle yiyecek ve içeceklerle temas eden ürünlerde tekrar kullanılmamalıdır.

2 Numaralı HDPE: Deterjan şişeleri, süt kapları gibi ürünlerde kullanılan bu plastik türü, daha dayanıklıdır ve tekrar kullanılabilir.