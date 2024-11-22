Pet Şişelerin Altındaki Sayıların Sırrı Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız
Plastik ve cam ambalajlardaki işaretleri anlamak, hem çevreye duyarlı bir tüketici olmak hem de sağlığımızı korumak için önemlidir. Bu sayılar, sadece birer süsleme değil, aslında ambalajın yapıldığı malzeme ve geri dönüşüm özellikleri hakkında önemli bilgiler veriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız plastik şişelerin ve cam kavanozların altındaki sayılar ve işaretler, çoğu zaman merak konusu olur. Bu sayılar, sadece birer süsleme değil, aslında ambalajın yapıldığı malzeme ve geri dönüşüm özellikleri hakkında önemli bilgiler taşır.
Plastik şişelerin altındaki üçgen içindeki sayılar, "Reçine Tanımlama Kodu" olarak adlandırılır ve şişenin yapıldığı plastik türünü belirtir. Bu sayılar, geri dönüşüm sürecinde doğru ayrıştırma için büyük önem taşır.
1 Numaralı PET/PETE: Su şişelerinde en sık görülen bu plastik türü, geri dönüştürülebilir olsa da, tekrar kullanıma uygun değildir. Bakteri üremesi riskini artırdığı için özellikle yiyecek ve içeceklerle temas eden ürünlerde tekrar kullanılmamalıdır.
2 Numaralı HDPE: Deterjan şişeleri, süt kapları gibi ürünlerde kullanılan bu plastik türü, daha dayanıklıdır ve tekrar kullanılabilir.
3 Numaralı PVC: Boru, kablo kaplama ve bazı ambalajlarda kullanılan PVC, yüksek ısıda zararlı maddeler açığa çıkarabilir. Bu nedenle, özellikle gıda ambalajlarında kullanılması önerilmez.
4 Numaralı LDPE: Plastik poşetlerde ve bazı ambalaj filmlerinde kullanılan bu plastik türü, esnek yapısıyla dikkat çeker.
5 Numaralı PP: Yoğurt kapları, pipetler ve bazı bebek ürünleri gibi ürünlerde kullanılan PP, güvenli ve geri dönüştürülebilir bir plastiktir.
6 Numaralı PS: Strafor olarak da bilinen bu plastik türü, ısı yalıtımında kullanılır. Ancak çevreye zararlı olduğu için geri dönüşümü sınırlıdır.
7 Numaralı Diğer: Bu kategoriye giren plastikler, diğer türlerin karışımı veya daha az yaygın kullanılan plastik türleridir. Bu tür plastiklerin geri dönüşümü zor olabilir.