Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
Yılların ev hanımlarının kullandığı temizlik hilesi ortaya çıktı. Perdeyi kornişten çıkarmaya gerek olmadan böyle temizleyince meğer pırıl pırıl oluyormuş. İşte ev hanımlarının kornişten perdeyi çıkarmadan temizlediği yeni yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Perdeler, ev dekorasyonunun önemli bir parçası olmasının yanı sıra, odanın atmosferini de doğrudan etkiler. Ancak zamanla toz, kir ve alerjenleri hapsederek hem görünüm olarak kötü bir izlenim yaratır hem de sağlığımızı tehdit eder hale gelebilirler. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmeleri büyük önem taşır. Peki, perdelerinizi nasıl temizlemelisiniz? Yılların ev hanımlarının kullandığı temizlik hilesi ortaya çıktı. Perdeyi kornişten çıkarmaya gerek olmadan böyle temizleyince meğer pırıl pırıl oluyormuş. İşte ev hanımlarının kornişten perdeyi çıkarmadan temizlediği yeni yöntem...
EV HANIMLARININ TEMİZLİK HİLESİ
Her perde farklı bir malzemeden üretilmiştir. Polyester, kadife, yün, keten ve ipek gibi farklı kumaş türleri farklı bakım yöntemleri gerektirebilir. Bazı perdeler kuru temizleme gerektirirken, bazıları elde yıkanabilir. Bu nedenle, perdenizin etiketini kontrol ederek doğru temizleme yöntemini öğrenmeniz önemlidir.
Perdenizdeki leke veya kir seviyesi, temizlik yöntemini belirlemede önemli bir faktördür. Yoğun kirli perdeler için daha güçlü temizlik yöntemleri gerekebilirken, hafif kirli perdeler için daha nazik yöntemler yeterli olabilir.
Perdelerinizi düzenli olarak temizlemek, toz ve kir birikmesini önlemeye yardımcı olur. Bu sayede perdeleriniz daha uzun süre temiz ve güzel görünür.
PERDEYİ KORNİŞTEN ÇIKARMAYA GEREK YOK
Ev hanımlarının en pratik yöntemlerinden biri ise perdeleri kornişten çıkarmadan temizlemektir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir sprey şişesi, biraz ılık su ve doğal bir temizleyici (sirke veya limon suyu gibi). Bu karışımı perdenize püskürtün ve ardından temiz bir bezle silin. Bu yöntemle perdelerinizi hem kolayca temizleyebilir hem de yıpranmalarını önleyebilirsiniz.
PERDEYİ DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN
Süpürmek: Perdelerinizi düzenli olarak süpürmek, toz ve kir birikmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yöntem çoğu perde türü için uygundur. Ancak ipek gibi hassas kumaşları süpürürken ekstra dikkatli olmalısınız.
Buharlı Temizleme: Buharlı temizleme, perdelerinizi yerinden çıkarmadan temizlemenin pratik bir yoludur. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf edersiniz hem de perdelerinizi yıpratmadan temizlemiş olursunuz. Ancak buharlı temizleme yaparken, perdenin tamamına eşit miktarda buhar uyguladığınızdan emin olmalısınız.
Makinede Yıkama: Makinede yıkama, en yaygın perde temizleme yöntemlerinden biridir. Kumaş perdelerinizi genellikle soğuk suda ve hassas programda yıkayabilirsiniz. Karartma perdelerinizi ise kurutucuya atmamalı, asarak kurutmalısınız. Makinede yıkamadan önce perdelerinizin kanca ve halkalarını çıkarmayı unutmayın.