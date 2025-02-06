Perdelere Saç Spreyi Sıkın, Mucizeyi Görün: Duyan Hemen Deniyor

Perdeler kururken kendi ağırlıklarıyla düzelecek ve ütülenmiş gibi görünecek. Saç spreyi, kumaşa uygulandığında koruyucu, toz tutmayan bir film oluşturan polimerler içerdiğinden, perdelerin ve drapelerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Saç spreyi sadece perdeler üzerinde etkili değildir. Saç spreyinin bir diğer etkisi de, böcek öldürücü özelliği olmasıdır.