Perdelere Saç Spreyi Sıkın, Mucizeyi Görün: Duyan Hemen Deniyor
Saç spreyi denildiğinde akla ilk olarak saçları sabitlemek ve şekillendirmek gelir. Ancak bu ürünü sadece saçlarınızda kullanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Perdelere saç spreyi sıkın mucizeyi görün.
Kaynak: Haber Merkezi
Saç spreyi, sadece saçları şekillendirmek için değil aynı zamanda perdeler için de mucizevi etkiye sahiptir. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok soruna çözüm olabilecek bu saç spreyi, ev işlerinde de çeşitli alanlarda hayatımızı kolaylaştırabiliyor. İşte saç spreyinin beklenmedik kullanım alanları...
PERDEYE SAÇ SPREYİ SIKIN MUCİZEYİ GÖRÜN
Perdeler, çamaşır makinesinden belki de en kırışık çıkan ürünlerden biridir ve perdeleri yıkadıktan sonra ütülemek oldukça zaman alıcı bir iştir. Artık saç spreyi sayesinde bu zahmetli işten kurtulabilirsiniz. Saç spreyi hilesiyle artık perdeler kendiliğinden ütülenmiş gibi olacak. Perdelerinizi yıkadıktan sonra askılara asın ve henüz ıslakken hafifçe saç spreyi sıkın.
Perdeler kururken kendi ağırlıklarıyla düzelecek ve ütülenmiş gibi görünecek. Saç spreyi, kumaşa uygulandığında koruyucu, toz tutmayan bir film oluşturan polimerler içerdiğinden, perdelerin ve drapelerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Saç spreyi sadece perdeler üzerinde etkili değildir. Saç spreyinin bir diğer etkisi de, böcek öldürücü özelliği olmasıdır.
AYAKKABILARA SAÇ SPREYİ SIKIN
Ayakkabılarınızın ömrünü uzatmak ve daha parlak görünmelerini sağlamak için saç spreyini kullanabilirsiniz.Yeni ayakkabılarınızı giymeden önce veya eski ayakkabılarınızı cilaladıktan sonra üzerine hafifçe saç spreyi sıkın. Bu sayede ayakkabılarınız daha uzun süre dayanacak ve yeni gibi görünecektir.
BAĞCIKLARI SABİTLİYOR
Spor ayakkabılarının bağcıkları sık sık çözülüyor mu? Saç spreyi bu sorunun da çözümü olabilir. Bağcıklarınızı bağladıktan sonra üzerine hafifçe saç spreyi sıkarsanız, bağcıklarınızın daha uzun süre bağlı kalmasını sağlayabilirsiniz.
ETİKETLER KOLAYCA SÖKÜLÜYOR
Kavanozlardaki veya diğer eşyalardaki çıkmayan etiketler için uğraşmak zorunda kalmayın. Etiketin üzerine biraz saç spreyi sıkın ve bekleyin. Daha sonra etiketi kolayca soyabilirsiniz.