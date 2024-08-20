Perdeler için pratik yöntem! Pamuk Gibi Bembeyaz Olacak

Bembeyaz perdeler için etkili bir temizleme yöntemi arayanlar için harika bir çözüm var. Evinizin perdelerini pırıl pırıl yapmak artık çok daha kolay.

Perdeler için pratik yöntem! Pamuk Gibi Bembeyaz Olacak

Perdelerinizi yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar bulunuyor. Öncelikle, tüller ve perdeler ayrı ayrı yıkanmalıdır. Tülleri, en düşük sıcaklık olan 30 derecede yıkamak en iyisidir. Makinedeki sıkma ve kurutma programları tüller için uygun olmadığından, bu işlemlerden kaçınmak gerekir. Kurutma işlemi sonrası kırışıklıkların oluşmasını önlemek için, tüllerin hafif nemliyken ütülenmesi tavsiye edilir.

Tül ve perdelerinizi beyazlatmak için ise soda etkili bir yöntemdir. Perdelerinizi ya da tüllerinizi bir gece önceden sodalı suda bekletmek, lekeleri çıkarmada oldukça etkilidir. Ayrıca, tül perdelerin beyazlığını korumak için makinenin deterjan haznesine bulaşık makinesi tableti ekleyebilirsiniz. Parlaklığı artırmak amacıyla, deterjan haznesine 2-3 kaşık toz şeker eklemek de başarılı bir yöntemdir.

Sirke ise tül ve perdelerin temizlenmesi ve kirlerin giderilmesi için önerilen doğal bir temizlik maddesidir. Makinenin deterjan haznesine 1 çay bardağı sirke ekleyerek perdelerinizi yıkadığınızda, hem temizlik hem de ferah bir koku elde edersiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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