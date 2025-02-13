Pencere Kenarınıza Kendi Bahçenizi Kurabilirsiniz! İşte Sıfır Maliyetle Sebze ve Meyve Yetiştirmenin Yolu

Kendi sebzelerinizi yetiştirerek hem sağlıklı beslenebilir hem de daha doğal bir manzaraya sahip olabilirsiniz. Peki, evde mini bir bahçe nasıl kurulur ve mini bahçe kurmak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte detaylar…

Evde mini bir bahçe kurmak için büyük bütçelere gerek yok. Öncelikle yetiştirmek istediğiniz sebze ve otların tohumlarını ya da fidelerini temin etmelisiniz. Saksılar, eski kutular veya derin tabaklar gibi evde bulunan malzemeler de ekim için kullanılabilir. Ayrıca, iç mekana uyum sağlayan bitki türleri daha az bakım gerektirdiği için tercih edilebilir.