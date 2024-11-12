Pekmezin İçine 3 Kaşık Koyup Karıştırınca Doğal Antibiyotiğe Dönüşüyor: Bilim İnsanları Doğruladı

Pekmez, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirirken, zencefil ise güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle vücudu hastalıklara karşı korur. Özellikle kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görür.