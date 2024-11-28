Patlayıp 36 Kilometre Hızla Fışkırıyor: Gözlere Gelirse Kör Ediyor! 2 Gramı Bile Öldürüyor
Doğada kendiliğinden yetişen Ebu Cehil karpuzu, acı kavun gibi isimlerle de bilinen eşek hıyarı, patlayıp 36 kilometre hızla zehirli sıvı fışkırtıyor. Gözlere gelirse kör eden bu zehirli sıvının 2 gramı bile öldürmeye yetiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ebu Cehil karpuzu, acı kavun gibi isimlerle de bilinen eşek hıyarı, masum görünümünün aksine oldukça zehirli bir bitki. Özellikle meyvesi, içindeki basınçla birlikte 36 kilometre hıza ulaşabilen zehirli bir sıvı fışkırtıyor. Bu sıvı, ciltte ciddi tahrişlere, gözlerde körlüğe ve solunum yollarında ciddi hasarlara neden olabiliyor.
2 GRAMI BİLE ÖLDÜRÜYOR
Eşek hıyarı, tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmış. Antik çağlarda düşük yapmak için kullanılan bu bitki, günümüzde de bazı bölgelerde sinüzit tedavisinde kullanılmaya çalışılıyor. Ancak uzmanlar, bu kullanımın son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. Bitkinin 2 gramı bile ölümcül olabilir.
Eşek hıyarının zehirli olmasının nedeni, içinde bulunan cucurbitacin adı verilen bir madde. Bu madde, sindirim sistemini tahriş eder, kalp ritmini bozar ve hatta ölüme neden olabilir.
Acı hıyar, it hıyarı veya acı kavun olarak da bilinen eşek hıyarının, taze meyvesi sıkıldığında, bitkinin tohumlarını da içeren mukus benzeri bir salgı fışkırtıyor. Bu özelliği nedeniyle, "Fışkırtan hıyar'' olarak ifade edilen bitki, içindeki tohumların kapsül patladığında 36 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor.
Doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki, ciddi tehlikeler barındırıyor. Görünüşüne aldanmayın, bu bitkiye kesinlikle dokunmayın. Sağlığınız için riske atmayın.