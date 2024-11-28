Patlayıp 36 Kilometre Hızla Fışkırıyor: Gözlere Gelirse Kör Ediyor! 2 Gramı Bile Öldürüyor

2 GRAMI BİLE ÖLDÜRÜYOR

Eşek hıyarı, tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmış. Antik çağlarda düşük yapmak için kullanılan bu bitki, günümüzde de bazı bölgelerde sinüzit tedavisinde kullanılmaya çalışılıyor. Ancak uzmanlar, bu kullanımın son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. Bitkinin 2 gramı bile ölümcül olabilir.