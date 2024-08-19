Patatesleri Bu Yöntemle Saklayın: Aylar Geçse Bile Ne Çürüyor Ne Filizleniyor

Patates, Türk mutfağında yeri doldurulamayan besinler arasında ilk sırada yer alıyor. Hem yemeklerde, hem de kızartmalıklarda sevilerek tüketilen lezzetli yiyecek, uygun saklama ortamında kullanılmaması halinde hızla filizlenmekte ve çürümekte.



Özellikle ekonomik olması için patatesi çuvalla alan birçok kişi, kısa bir süre sonra tüm patateslerin filizlendiğini görmüş ve kilolarca patatesi çöpe atmıştır. Beslenme uzmanları ve aşçılar tarafından paylaşılan bu sır, patateslerin aylarca ilk günkü tazelikte nasıl saklanılacağını açıklığa kavuşturdu.



Siz de bu adımları uygulayarak patateslerin filizlenmesinden kurtulabilir ve patatesleri uzun süre boyunca aynı tazelikte saklayabilirsiniz.