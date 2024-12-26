Patatesi Taze Tutan Tüyo! Artık Filizlenme Sorunu Son Buluyor

Mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden olan patatesler, doğru saklanmadığında kısa sürede filizlenerek hem lezzetini kaybediyor hem de sağlığımızı tehdit ediyor. Peki, bu sorunun basit bir çözümü var mı? Uzman şeflerin yıllardır kullandığı bir yöntemle patateslerinizi uzun süre taze tutabilir, hem bütçenize hem de sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.

Patateslerin filizlenmesinin nedeni, içindeki nişastanın şekere dönüşmesi ve filizlerin oluşmasıdır. Bu durum, hem patatesin besin değerini düşürür hem de zehirli bir madde olan solanin oluşumuna neden olur. Ancak, şeflerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Elma, doğal olarak etilen gazı adı verilen bir gaz salgılar. Bu gaz, patateslerin uyku halinde kalmasını sağlayarak filizlenmeyi engeller.

Peki, bu yöntemi nasıl uygulayabilirsiniz? Çok basit!