Pastane Uslarının Sır Gibi Sakladığı Tarif Ortaya Çıktı: Pofuduk Poğaçaların Sırrı Buymuş
Yumuşacık ve kabarık poğaçalar yapmak düşündüğünüzden daha kolay. Bu tarifle poğaçalarınız adeta bulut gibi hem pofuduk hem hafif olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Poğaça, özellikle kahvaltılarda en çok tercih edilen hamur işlerinden biridir. Zeytinli, çikolatalı, dereotlu gibi farklı çeşitleriyle son yıllarda öne çıksa da, her türde poğaçanın en önemli özelliği kabarık ve kıyır kıyır olmasıdır.
Pastane poğaçaları gibi mükemmel kabaran poğaçalar yapmak için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekir. Bu püf noktaları uygulayarak siz de dağ gibi kabaran, leziz poğaçalar hazırlayabilirsiniz.
PUF GİBİ KABARAN POĞAÇANIN TÜYOSU
Nefis sonuçlar elde etmek için tarifte toz şeker kullanmanız büyük fark yaratacaktır. Toz şeker, mayalı hamurun istediğiniz gibi kabarmasına yardımcı olur. Şeker, mayanın fermente olmasını hızlandırarak hamurun daha kabarık olmasını sağlar. Bir tutam şeker bile poğaçalarınızın pofuduk olmasını sağlayan önemli bir bileşendir.
Tepside bekletmeyi unutmayın: Şekil verdiğiniz poğaçaları tepsiye dizdikten sonra 15 dakika kadar bekletmek, mayalanma sürecini daha verimli hale getirir. Bu işlem, hamurun iyice kabarmasına katkı sağlar ve puf puf poğaçalar elde etmenize yardımcı olur. Bu aşamaya "tepsi mayası" denir.
PUF POĞAÇA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 paket yaş maya (42 gr)
1 su bardağı ılık su (200 ml)
1 su bardağı ılık süt (200 ml)
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı tuz
6,5-7 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısı
Susam
YAPILIŞI:
Yoğurma kabına ılık su, süt, sıvı yağ, yumurta, şeker ve yaş mayayı koyup, maya tamamen eriyene kadar karıştırın.
Tuz ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Unu azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın.
Hamur toparlanıp kıvam aldığında tezgaha alarak biraz daha yoğurun ve tekrar kabınıza koyun.
Üzerini streç filmle kapatıp temiz bir bez örtün. 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru tekrar yoğurarak havasını alın. Hamuru ikiye bölüp, her bir parçayı toplamda 12 küçük bezeye ayırın.
Bezeleri tepsiye dizip, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. 10-15 dakika kadar tepsi mayası için bekletin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.
SIVIYAĞ VE TEREYAĞ DENGESİNE DİKKAT
Poğaçaların dağılmaması için hamura yeterli miktarda sıvı yağ veya tereyağı eklemek önemlidir. Hamurun elastik yapısını koruması için iyi yoğrulması ve dinlendirilmesi de şarttır. Ayrıca, fazla un eklememeye dikkat edin; hamurun yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelmesi, puf puf poğaçalar yapmanın sırrıdır. Pişirme süresini iyi ayarlamak da ufalanmayı önleyecektir.