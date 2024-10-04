Pastane Uslarının Sır Gibi Sakladığı Tarif Ortaya Çıktı: Pofuduk Poğaçaların Sırrı Buymuş

Poğaça, özellikle kahvaltılarda en çok tercih edilen hamur işlerinden biridir. Zeytinli, çikolatalı, dereotlu gibi farklı çeşitleriyle son yıllarda öne çıksa da, her türde poğaçanın en önemli özelliği kabarık ve kıyır kıyır olmasıdır.

Pastane poğaçaları gibi mükemmel kabaran poğaçalar yapmak için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekir. Bu püf noktaları uygulayarak siz de dağ gibi kabaran, leziz poğaçalar hazırlayabilirsiniz.