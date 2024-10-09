Pastane Keklerini Solladı! Lezzetine Doyum Olmuyor: Türk Mutfağı İçin Yeni Tarif
İspanyol mutfağının sevilen tatlarından biri olan İspanyol keki, son dönemlerde hafif ve yumuşacık dokusuyla tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süt ve vanilyanın aromatik uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet, çay saatlerine farklı bir tat katmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik yapımı son derece pratik olan bu kek, özel davetlerinizde de misafirlerinizi etkileyebilecek bir ikram olabilir. İşte, İspanyol mutfağını evinize getirecek enfes tarif...
İspanyol keki, klasik keklerden farklı olarak daha hafif bir yapıya sahip. Bu lezzet, İspanya'da genellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olup, tatlı severler için muhteşem bir alternatif. Vanilyanın hoş kokusu ve sütün verdiği kremsi doku, bu keki damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak hale getiriyor.
İSPANYOL KEKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı soda
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı doğranmış fındık
2.5 su bardağı un
1 çay bardağı doğranmış bitter çikolata veya damla çikolata
İSPANYOL KEKİ YAPILIŞI
İlk olarak, yumurta ve şekeri bir karıştırma kabına alın ve mikserle beyazlayana kadar çırpın.
Soda, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Ardından unu ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Son olarak doğranmış fındık ve çikolataları ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Fırından çıktığında mis gibi kokusuyla herkesi cezbeden İspanyol keki, yumuşak iç dokusu ve hafifliğiyle hem sizin hem de misafirlerinizin favorisi olacak.