Pastane Keklerini Solladı! Lezzetine Doyum Olmuyor: Türk Mutfağı İçin Yeni Tarif

Süt ve vanilyanın aromatik uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet, çay saatlerine farklı bir tat katmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik yapımı son derece pratik olan bu kek, özel davetlerinizde de misafirlerinizi etkileyebilecek bir ikram olabilir. İşte, İspanyol mutfağını evinize getirecek enfes tarif...

İspanyol keki, klasik keklerden farklı olarak daha hafif bir yapıya sahip. Bu lezzet, İspanya'da genellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olup, tatlı severler için muhteşem bir alternatif. Vanilyanın hoş kokusu ve sütün verdiği kremsi doku, bu keki damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak hale getiriyor.