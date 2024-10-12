Paslanmış Vidayı Yağ Gibi Sökme Yöntemi: İşte Bu Kadar Kolaymış

2. Yağlayıcı Uygulayın: İlk adım olarak vida başına bolca yağlayıcı sıkın. Yağ, pasın gevşemesine yardımcı olarak vidayı daha kolay döndürebilmenizi sağlar. Yağladıktan sonra birkaç dakika bekleyin, böylece pasın çözülmesi için yeterli zaman tanımış olursunuz.

3. Tornavida veya Pense Kullanın: Yağlayıcıyı uyguladıktan sonra, vidayı tornavida ile döndürmeyi deneyin. Eğer vida hala sıkışık durumdaysa, pense yardımıyla vidanın başını tutarak çıkarmaya çalışabilirsiniz.