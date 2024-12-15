Parmak Çıtlatmak Zararlı mı? Yeni Araştırma Son Noktayı Koydu

Parmak çıtlatma, eklemler arasındaki sıvının basınç değişikliği ile yer değiştirmesi sonucu çıkan bir ses olarak açıklanıyor. Parmakları gerdiğimizde eklem sıvısındaki gaz kabarcıkları çözünerek bu sesi oluşturuyor.

ÇARPICI BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, parmak çıtlatma alışkanlığı olan ve olmayan kişiler karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, parmak çıtlatmanın eklem kireçlenmesi ya da diğer eklem hastalıklarıyla bir bağlantısı bulunmuyor. Uzmanlar, parmak çıtlatma alışkanlığı olan kişilerde eklem sağlığında herhangi bir bozulma belirtisi tespit etmedi.