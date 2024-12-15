Parmak Çıtlatmak Zararlı mı? Yeni Araştırma Son Noktayı Koydu
Dünyada milyonlarca kişinin vazgeçemediği bir alışkanlık olan parmak çıtlatma, yıllardır eklem sağlığına zarar verdiği yönündeki teorilerle tartışma konusuydu. Yapılan son bilimsel araştırmalar, bu yaygın inanışın doğru olmadığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Parmak çıtlatma, eklemler arasındaki sıvının basınç değişikliği ile yer değiştirmesi sonucu çıkan bir ses olarak açıklanıyor. Parmakları gerdiğimizde eklem sıvısındaki gaz kabarcıkları çözünerek bu sesi oluşturuyor.
ÇARPICI BULGULAR ORTAYA ÇIKTI
Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, parmak çıtlatma alışkanlığı olan ve olmayan kişiler karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, parmak çıtlatmanın eklem kireçlenmesi ya da diğer eklem hastalıklarıyla bir bağlantısı bulunmuyor. Uzmanlar, parmak çıtlatma alışkanlığı olan kişilerde eklem sağlığında herhangi bir bozulma belirtisi tespit etmedi.
CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİ’NİN 1990 YILINDAKİ ÇALIŞMASI
California Üniversitesi tarafından 1990’da yapılan bir başka çalışmada, parmak çıtlatan 300 kişi ile bu alışkanlığı olmayan 300 kişi incelenmişti. Çalışma, parmak çıtlatma alışkanlığının eklem ağrısı ya da artrit gibi rahatsızlıklara neden olmadığını ortaya koymuştu. Araştırmacılar, bu alışkanlığın kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığını belirtmişlerdi.
UZUN VADEDE SAĞLIĞI ETKİLİYOR MU?
1975 yılında American Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, parmak çıtlatmanın uzun vadeli eklem sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Sonuçlar, çıtlatma sesinin yalnızca eklem sıvısındaki gaz patlamasından kaynaklandığını ve fiziksel bir hasara yol açmadığını gösterdi.
YENİ ARAŞTIRMA TARTIŞMALARI NOKTALADI
Harvard Üniversitesi’nin 2009 yılında yaptığı bir araştırma ise parmak çıtlatmanın bağlar üzerindeki etkilerine odaklandı. Çalışma, bu alışkanlığın bağ dokularında herhangi bir zayıflama ya da yapısal değişikliğe neden olmadığını ortaya koydu.
‘ PARMAK ÇITLATMA ZARARSIZ’
Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar, parmak çıtlatmanın eklem sağlığını olumsuz etkilemediği ve uzun vadede bir hasara neden olmadığını kanıtladı. Eklem sıvısındaki hava kabarcıklarının çözünmesiyle oluşan çıtlatma sesi, sadece fiziksel bir fenomen olarak tanımlanıyor.