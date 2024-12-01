Parmağınızı Bile Oynatmadan Kilo Vermek Mümkün! İşte Tüyosu...

Sert olan diyetlere ağır spor programları eklemek, depresyona ve motivasyon kaybına neden olabilir. Beslenme uzmanı Karen Austin, yemeği seven ama spor yapmaktan hoşlanmayanlar için pratik ve can sıkmayan yöntemleri açıkladı.

YEMEK SIRASINA DİKKAT EDİN

Kilo vermek için karbonhidratları tamamen kesmeniz gerekmez. Ancak doğru sırayla yemek yemek, daha hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Örneğin bir akşam yemeğinde, öncelikle proteini (et, tavuk veya balık), ardından sebzeleri tüketin. Son olarak nişastalı karbonhidratlara geçin. Bu sırayla yemek, proteinlerin doyurucu etkisi sayesinde daha az karbonhidrat tüketmenizi sağlar.

Evde yemek hazırlarken de bu düzeni koruyabilirsiniz. Yavaş yiyerek ve yemeklerin tadını çıkararak tok hissetmeniz daha kolay olur.