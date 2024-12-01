Parmağınızı Bile Oynatmadan Kilo Vermek Mümkün! İşte Tüyosu...
Biraz kilo aldıysanız, uygulayabileceğiniz en zararlı yöntemlerden biri şok diyetlere başvurmak olabilir. Kendinizi cezalandırır gibi hissetmek, ruh halinizi kötüleştirebilir ve sizi başarısızlık hissine sürükleyebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Sert olan diyetlere ağır spor programları eklemek, depresyona ve motivasyon kaybına neden olabilir. Beslenme uzmanı Karen Austin, yemeği seven ama spor yapmaktan hoşlanmayanlar için pratik ve can sıkmayan yöntemleri açıkladı.
YEMEK SIRASINA DİKKAT EDİN
Kilo vermek için karbonhidratları tamamen kesmeniz gerekmez. Ancak doğru sırayla yemek yemek, daha hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Örneğin bir akşam yemeğinde, öncelikle proteini (et, tavuk veya balık), ardından sebzeleri tüketin. Son olarak nişastalı karbonhidratlara geçin. Bu sırayla yemek, proteinlerin doyurucu etkisi sayesinde daha az karbonhidrat tüketmenizi sağlar.
Evde yemek hazırlarken de bu düzeni koruyabilirsiniz. Yavaş yiyerek ve yemeklerin tadını çıkararak tok hissetmeniz daha kolay olur.
SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN
Cam su şişesi kullanmak, hem sağlığınız hem de çevre için doğru ve sağlıklı bir tercih olacaktır. Yeterli miktarda su içmemek, vücudunuzun açlık ve susuzluk sinyallerini karıştırmasına neden olabilir. Uzmanlara göre, su içmek gece atıştırma isteğini azaltabilir ve metabolizmayı destekler.
Her 22 kilogram vücut ağırlığı için günlük bir litre su içmeyi alışkanlık haline getirin. Ayrıca, yemeklerden önce yarım litre su içerek de daha az kalori alabilirsiniz.
KAHVE TÜKETİRKEN DİKKAT
Kahve sevenler için sütlü kahve çeşitleri, gizli bir kalori tuzağı olabilir. Uzmanlar, sade bir Americano veya espressoyu tercih etmenin, sütlü kahvelere göre daha az kalori içerdiğini vurguluyor. Örneğin, büyük bir latte 150 kaloriye kadar çıkabilirken, az sütlü bir kahve sadece 25 kalori içerebilir.
Bitkisel süt alternatifleri veya az yağlı süt kullanarak kahve keyfinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
KISA VE ETKİLİ EGZERSİZLER YAPIN
Uzun süren egzersizlerden hoşlanmıyorsanız, gün içerisinde kısa süreli fiziksel aktivitelerle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. TV izlerken veya kısa molalarda yapılan hızlı egzersizlere “spor atıştırmalıkları” denebilir. Yüksek yoğunluklu, birkaç dakikalık bu aktiviteler metabolizmanızı hızlandırarak enerji harcamanıza yardımcı olur.
GÜNLÜK HAREKETİNİZİ ARTIRIN
Egzersiz dışı hareketler, kilo vermek için önemli bir role sahiptir. Günlük aktivitelerinizi artırarak metabolizmanızı %20'ye kadar hızlandırabilirsiniz. Örneğin:
Temizlik yapın veya bahçede zaman geçirin.
Asansör yerine merdivenleri tercih edin.
Günde 10.000 adım hedefleyerek yaklaşık 400 kalori yakabilirsiniz.