Parfümün Kalıcılığını Artıran Tüyo: Böyle Sıkınca Günlerce Kokusu Çıkmıyor
Parfümünüzün kokusu birkaç saat içinde kayboluyorsa, büyük ihtimalle yanlış uyguluyorsunuz. Uzmanlara göre, doğru teknikle sıkıldığında parfüm günlerce kalıcı olabilir. İşte parfümün etkisini artıran yöntemler…
Kaynak: Haber Merkezi
Güzel bir parfüm, kıyafetinize ve teninize kalıcı bir imza bırakmalı. Ancak çoğu kişi parfümü yanlış uyguladığı için kokunun hızla uçup gitmesine neden oluyor. Parfüm uzmanı Emelia, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı hataları açıklarken, doğru uygulama yöntemleriyle parfümün etkisini saatlerce hatta günlerce nasıl koruyabileceğini anlattı.
BİLEKLERE SIKARKEN YAPILAN KRİTİK HATA
Çoğumuz, parfümü bileğimize sıktıktan sonra yaymak için bileklerimizi birbirine sürtüyoruz. Ancak bu hareket, kokunun hızla uçmasına neden oluyor. Onun yerine bileklerinize ayrı ayrı sıkın ve kesinlikle ovalamayın. Kokunun ciltle doğal olarak bütünleşmesini bekleyin.
GÖGÜS BÖLGESİNE SIKMAK GEREK
Parfümün uzun süre kalıcı olması için doğru noktalara uygulanması gerekiyor. Emelia'ya göre, göğüs bölgesi, vücut ısısını yaydığı için kokunun daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Parfümü doğrudan cildinize, kıyafetin altından göğüs bölgesine sıkın. Bu yöntem, kokunun gün boyu teninizde kalmasına yardımcı olur.
SAÇLARA DOĞRUDAN SIKMAYIN
Saçlar, parfümün en uzun süre tutunduğu yerlerden biridir. Ancak doğrudan saçlara sıkmak saç tellerini kurutabilir ve zarar verebilir. Onun yerine parfümü önce avuç içine sıkın, içindeki alkolün buharlaşması için birkaç saniye bekleyin ve ellerinizle saç uçlarına nazikçe yedirin. Bu yöntem, kokunun saçlarda uzun süre kalmasını ve hızla uçup gitmemesini sağlar.