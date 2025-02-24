Parfümün Kalıcılığını Artıran Tüyo: Böyle Sıkınca Günlerce Kokusu Çıkmıyor

Güzel bir parfüm, kıyafetinize ve teninize kalıcı bir imza bırakmalı. Ancak çoğu kişi parfümü yanlış uyguladığı için kokunun hızla uçup gitmesine neden oluyor. Parfüm uzmanı Emelia, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı hataları açıklarken, doğru uygulama yöntemleriyle parfümün etkisini saatlerce hatta günlerce nasıl koruyabileceğini anlattı.