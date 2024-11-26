Para Ağacı Olarak Biliniyor: Evde Yetiştirenin Cüzdanı Parayla Doluyor

Feng Shui'ye göre, para ağacının örgülü gövdesi, parayı çeken ve koruyan bir ağ oluşturur. Bitkinin her bir dalı ise, farklı bir zenginlik alanını temsil eder. Bu nedenle, para ağacı genellikle evlerin girişlerine veya çalışma alanlarına yerleştirilir.