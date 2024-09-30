Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş

Kek, pratik bir tatlı olması ve çeşitliliği sayesinde sıkça tercih ettiğimiz bir tarif olmakla birlikte, her zaman istediğimiz kıvamda olmayabilir. Ancak bazı püf noktaları ve minik dokunuşlar ile kekinizi her zaman tam kıvamında, yumuşacık bir şekilde pişirebilirsiniz.

Mükemmel ip uçları sayesinde yaptığınız kekin hem formu hem de tadı değişecek. İşte lezzeti ve kıvamı yerinde kek yapmanın püf noktaları...

TÜM MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI



Keke koyacağınız her malzemenin aynı sıcaklıkta olması çok önemli. Yumurta, süt, yağ... Kek malzemeleri yaklaşık 20 dakika önce dolaptan çıkarın ve oda sıcaklığında bekletin. Özellikle süt ve yumurtanın soğuk olmaması gerekiyor.

MALZEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYIN



Tarifinizde katı yağ kullanmanız gerekiyorsa bunun yerine kesinlikle sıvı yağ koymamalısınız. Aksi halde tüm dengeleri bozup kıvamsız bir kek harcı hazırlamış olacaksınız.