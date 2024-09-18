Palamutun Lezzetini Katlayan Marine Tarifi

Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açıldılar ve tonlarca palamut avlayarak kasalar dolusu balıkla limanlara döndüler. Tezgahlarda yerini alan palamut, farklı tariflerle sofraları süslüyor. Ancak palamutun tadını tam anlamıyla ortaya çıkarmak için doğru bir marinasyon süreci büyük önem taşıyor.

Palamutu takoz şeklinde kesip temizledikten sonra, zeytinyağı, soya sosu, doğranmış sarımsak, limon suyu ve taze kekik karışımıyla hazırlayacağınız bu özel sosla marine edin. Yaklaşık 2 saat boyunca bu sosta bekletilen palamut, hem yağda hem de ızgarada pişirildiğinde lezzeti ikiye katlanacak.

Marine edilmiş palamutla hazırlanan bu tarif, balıkseverler için vazgeçilmez bir lezzet sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi