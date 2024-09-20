Palamutları Marine Ederken Bu Sosu Kullanın! Lezzetine Lezzet Katıyor

SOSLU PALAMUT NASIL YAPILIR?

İlk olarak, soğan ve domatesleri iri halkalar şeklinde doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın. Palamutları takoz şeklinde kesin ve temizleyin. Zeytinyağı, soya sosu, doğranmış sarımsak, limon suyu ve taze kekiği karıştırarak sosu hazırlayın. Balığı bu karışımda yaklaşık 2 saat marine edin. Ardından ızgarada pişirip, doğradığınız soğan ve domates halkalarını da közleyin.