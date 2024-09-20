Palamutları Marine Ederken Bu Sosu Kullanın! Lezzetine Lezzet Katıyor
1 Eylül’de denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte, palamut bolluğu hem balıkçıların hem de balık severlerin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda bolca yer bulan bu balığı en iyi şekilde pişirmenin sırrı ise marinasyonda gizli. Palamut marinasyonunda lezzeti zirveye taşıyan en önemli malzeme ise zeytinyağı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
1 Eylül’de sezonu açan Karadenizli balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla geri dönüyor. Ağlarına takılan bol miktarda palamut, tezgahlarda tanesi 40 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Palamut, ister yağda ister ızgarada pişirilebiliyor, ancak asıl lezzet sırrı marinasyonda saklı.
LEZZETİ İKİYE KATLAYAN PALAMUT MARİNASYONU
Malzemeler:
1 palamut
200 ml zeytinyağı
2 diş sarımsak
Taze kekik
100 ml soya sosu
50 ml limon suyu
SOSLU PALAMUT NASIL YAPILIR?
İlk olarak, soğan ve domatesleri iri halkalar şeklinde doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın. Palamutları takoz şeklinde kesin ve temizleyin. Zeytinyağı, soya sosu, doğranmış sarımsak, limon suyu ve taze kekiği karıştırarak sosu hazırlayın. Balığı bu karışımda yaklaşık 2 saat marine edin. Ardından ızgarada pişirip, doğradığınız soğan ve domates halkalarını da közleyin.