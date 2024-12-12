Palamut Tüketirken Bu Besinlerden Uzak Durun! Meğer Zararı Çok Büyükmüş...

Kış mevsiminin en sevilen balıklarından biri olan palamut, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor. Ancak, bu balığı bazı yiyecek ve içeceklerle birlikte tüketmek hem lezzet kaybına hem de sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte palamutla birlikte tüketilmemesi gerekenler...

1. YOĞURT

Halk arasında sıkça dile getirilen bir inanışa göre balık ve yoğurt birlikte tüketildiğinde zehirlenme riski ortaya çıkabilir. Her ne kadar bu durum bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da, hassas bünyelerde mide problemlerine yol açabileceği düşünülüyor.