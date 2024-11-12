Palalı Saldırganı Çekpasla Kovaladı

Olay, Tomtom Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27), yaklaşık bir ay önce restoranı kiralayıp altı aylık kira ödemesini yaptıktan sonra işletmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra mülk sahipleri, kadın kiracının kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

MÜLK SAHİPLERİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

Polis ifadesi alınan kadın, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, ancak daha sonra Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Kadının Geri Gönderme Merkezi'nde bulunduğu sırada, restoranı ailesi işletmeye devam etti. Bu süreçte mülk sahipleri tahliye davası açarken, yaklaşık bir ay sonra kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak restoranını işletmeye geri döndü.

RESTORANDA DEHŞET SAÇTI

Mülk sahibinin kardeşi Erkan E. (50), akşam saatlerinde restorana gelerek tehditler savurdu ve belinden çıkardığı palayla kadına ve çalışanlarına saldırmaya çalıştı. Olayda yaralanan olmazken, restoran içerisinde maddi hasar oluştu. Çalışanlardan biri çekpasla müdahale ederek saldırganı dışarı çıkarmayı başardı. Müşteriler de panik içinde restorandan kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine polis olay yerine geldi ve saldırgan Erkan E.'yi gözaltına aldı. "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Erkan E., kadın kiracıdan da "hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kadın ise işlemlerinin ardından yeniden Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

“MÜŞTERİLERE VE İŞLETMECİYE SALDIRDI”

Olayla ilgili konuşan kadının avukatı Hakan Akkaya, “Bugün akşam saatlerinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu saldırı mülk sahibi ve kiracısı arasındaki meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibi işletmeye gelerek belinde sakladığı satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırmasıyla olay sonuçlandı. Olayda kimse yaralanmadı ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle müşterileri işletmeyi terketti. Olay yerinde bulunan bir kişi tarafından saldırgan etkisiz hale getirildi. Daha sonra olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Biz davacı ve şikayetçi olduğumuzu belirttik” dedi.

Kaynak: DHA