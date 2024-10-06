Pala Bıyığını Kesmesi İçin Servet Teklif Edildi: Bakın Yanıtı Ne Oldu! Bıyığının Günlük Maliyeti Dudak Uçuklattı

Bayram Aslanhan, bıyıklarını kestirmek için verilen teklif ne kadar cazip olursa olsun, Aslanhan bıyıklarını kesmeyi kesinlikle reddetti ve "10 bin euro verseler dahi kesmem, bu bıyıklar ancak öldüğümde kesilir" dedi.

Armutlu köyünden her gün Bayburt'a gelip berberi Şeref Şık’a bıyıklarını emanet eden Aslanhan, yaklaşık 84 santimetre uzunluğundaki bıyıklarının bakımını sadece ona yaptırıyor. Bıyıklarını adeta bir kimlik olarak gören Aslanhan, teklifin ardından, "Benim bıyıklarımı kesmem demek, itibarımı kaybetmem demek. Ne olursa olsun bu bıyıkları kesmem" diyerek, gurbetçiyi geri çevirdi.

Bölge halkı arasında oldukça saygı gören Aslanhan’ın bu kararlılığı, bıyıklarına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"10 BİN EURO DA VERSE YİNE KESMEM"

Bıyıklarını kesmek için verilen teklifi geri çevirdiğini belirten Aslanhan, "Fransa'dan gelen bir gurbetçi vatandaş ben burada tıraş olurken yanıma yaklaştı, 'Kes şunları, 4 bin euro vereyim bıyıklarını kes' dedi. Ben de dedim ki, 10 bin euroda versen kesmem. Ben bıyıklarımı kestiğim zaman kariyerimi kaybetmiş olurum. Bıyıklarımı kesersem, benim Bayburt'ta yerim olmaz, kimse beni tanımaz. Ancak ölünce keserim" dedi.