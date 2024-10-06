Pala Bıyığını Kesmesi İçin Servet Teklif Edildi: Bakın Yanıtı Ne Oldu! Bıyığının Günlük Maliyeti Dudak Uçuklattı
Bayburt'un "Pala Dayı" lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'ı, bir gurbetçinin bıyıkları karşılığında yaptığı 4 bin euroluk teklif bile ikna edemedi. Aslanhan, bıyıklarına gösterdiği bağlılıkla adeta bir efsane haline gelmiş.
Kaynak: İHA
Bayram Aslanhan, bıyıklarını kestirmek için verilen teklif ne kadar cazip olursa olsun, Aslanhan bıyıklarını kesmeyi kesinlikle reddetti ve "10 bin euro verseler dahi kesmem, bu bıyıklar ancak öldüğümde kesilir" dedi.
Armutlu köyünden her gün Bayburt'a gelip berberi Şeref Şık’a bıyıklarını emanet eden Aslanhan, yaklaşık 84 santimetre uzunluğundaki bıyıklarının bakımını sadece ona yaptırıyor. Bıyıklarını adeta bir kimlik olarak gören Aslanhan, teklifin ardından, "Benim bıyıklarımı kesmem demek, itibarımı kaybetmem demek. Ne olursa olsun bu bıyıkları kesmem" diyerek, gurbetçiyi geri çevirdi.
Bölge halkı arasında oldukça saygı gören Aslanhan’ın bu kararlılığı, bıyıklarına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
"10 BİN EURO DA VERSE YİNE KESMEM"
Bıyıklarını kesmek için verilen teklifi geri çevirdiğini belirten Aslanhan, "Fransa'dan gelen bir gurbetçi vatandaş ben burada tıraş olurken yanıma yaklaştı, 'Kes şunları, 4 bin euro vereyim bıyıklarını kes' dedi. Ben de dedim ki, 10 bin euroda versen kesmem. Ben bıyıklarımı kestiğim zaman kariyerimi kaybetmiş olurum. Bıyıklarımı kesersem, benim Bayburt'ta yerim olmaz, kimse beni tanımaz. Ancak ölünce keserim" dedi.
BERBERİNE VASİYET ETTİ
Berberine öldüğü zaman bıyıklarını kesmesini vasiyet eden Aslanhan, yaşadığı süre boyunca bıyıklarını asla kesmeyeceğini söyledi. Berber Şeref Şık ise, pala dayının kendisine vasiyette bulunduğunu yineleyerek, "Pala amca öldüğünde bıyıklarını ben keseceğim, onun sözünü aldım. Vasiyet etti, vasiyetini aldık. Yaşadığı müddetçe bizler sevgimizi, saygımızı kendisine gösterip, bıyıklarını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK MALİYETİ 450 LİRA
Bıyıkların bakımının günlük maliyetinin 400-450 lira olduğunu aktaran Şık, maliyetlerin bir hayli yükseldiğini ifade ederek, "Bıyıkların maliyeti çok yükseldi. Ortalama bir günde, bir şişe spreyi bitiriyoruz. Çünkü sürekli sudan kaynaklı bozulmalar oluyor. Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 lirayı buluyor" şeklinde konuştu.