Paketlenmiş Ürünlerde Bulunan 'E' İşareti Meğer Bu İşe Yarıyormuş
Ambalajların arka bölümünde yer alan ve ürünün ağırlığının yanında konumlanan 'e' sembolünün ne anlama geldiği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda market raflarında ambalajlı yiyeceklerin artışıyla birlikte, bu ürünlerin üzerindeki işaretlerin anlamları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Özellikle ambalajların arka kısmında yer alan ve ürünün ağırlığıyla birlikte görülen 'e' sembolü, birçok tüketici için merak konusu.
Süt, çikolata gibi ambalajlı ürünleri satın aldığınızda, genellikle ürünün ağırlığının yanında 'e' işaretini görürsünüz. Bu işaret, ambalajlı ürünlerin yasal gerekliliklerine işaret eder ve Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından firmalar için zorunlu kılınmıştır. Ancak bu sembolün ne anlama geldiği pek bilinmiyor.
İşte ambalajlı ürünlerdeki e harfinin anlamı bakın neymiş...
Kaynak: Haber Merkezi