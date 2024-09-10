Paketlenmiş Ürünlerde Bulunan 'E' İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Son yıllarda tükettiğimiz birçok yiyecek, ambalajlanarak marketlerde satılmaya başlandı. Bu duruma alışmış olsak da, paketlerin üzerinde yer alan işaretlerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Özellikle ambalajların arka bölümünde yer alan ve ürünün ağırlığının yanında konumlanan 'e' sembolünün ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Paketlenmiş Ürünlerde Bulunan 'E' İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Süt, çikolata ya ambalajlı herhangi bir ürünü satın aldığınızda, ürünün ağırlığını gösteren bölümün yanında 'e' işaretinin yer aldığını mutlaka görmüşsünüzdür.

Besin değerleri, barkodlar ve telif hakkı logolarının bulunduğu paketlenmiş ürünlerdeki işaretlerin ne işe yaradığı pek bilinmiyor olsa da, gramajın yanında yer alan 'e' işareti hemen hemen tüm ürünlerde bulunuyor. Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından firmalara zorunlu tutulan bu ifade, paketin üretiliş şekline ilişkin önemli ipuçları veriyor.

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