Paketlenmiş Ürünlerde Bulunan 'E' İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Süt, çikolata ya ambalajlı herhangi bir ürünü satın aldığınızda, ürünün ağırlığını gösteren bölümün yanında 'e' işaretinin yer aldığını mutlaka görmüşsünüzdür.



Besin değerleri, barkodlar ve telif hakkı logolarının bulunduğu paketlenmiş ürünlerdeki işaretlerin ne işe yaradığı pek bilinmiyor olsa da, gramajın yanında yer alan 'e' işareti hemen hemen tüm ürünlerde bulunuyor. Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından firmalara zorunlu tutulan bu ifade, paketin üretiliş şekline ilişkin önemli ipuçları veriyor.