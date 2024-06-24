Padişahların şifa reçetesiymiş: Sumak çayının etkisini duyan mutfağa koşacak. Sumak çayının faydaları nedir?

Sumak bitkisinden elde edilen sumak çayı, sağlığımız için önemli vitaminlere ve minerallere sahiptir. Öyle ki sumak çayı, Osmanlı padişahlarının yanından ayırmadığı şifa reçetelerinden biridir.

Eski uygarlıklarda tıbbi amaçlarla kullanılan sumak çayı, özellikle C vitamini, tanenler, flavonoidler ve organik asitler bakımından zengin bir çay olarak öne çıkar.

Sumak çayının güçlü etkilerini öğrendikten sonra her gün düzenli olarak tüketmeyi asla ihmal etmeyeceksiniz.

İşte sumak çayının faydaları...