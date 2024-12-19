Padişahların Favori Tatlısı Diye Biliniyor: Yapımı 5 Saat Sürüyor! En Az 6 Kişi Toplanıp Yapabiliyor
Genellikle kış aylarında yapılan ve tamamlanması 5 saat süren tatlı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan tatlıyı en az 6 kişi toplanıp yapabiliyor.
Kaynak: İHA
Sivas’ın yöresel tatlılarından biri olan tel helva, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan tarihiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 saatlik zahmetli bir yapım sürecine sahip olan bu lezzet, geçmiş kültürleri yaşatma amacıyla yeniden gündeme geliyor.
Kış aylarında daha sık yapılan tel helva, şeker, su ve limon tuzunun dört saat boyunca kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Kıvam alan şerbet, kar üzerinde soğutulduktan sonra kavrulmuş unla buluşturuluyor.
6 kişinin birlikte tepsi çevresinde çalışarak tamamladığı bu tatlı, yalnızca damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda birlik ve beraberliğin sembolü olarak da öne çıkıyor.
YAPIMI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRÜYOR
Tel helva ustası Murat Aygün, tel helvanın zahmetli yapımı nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu belirtiyor. Aygün, “Sivas tel helvası eskiden kış gecelerinde ve sıra gezmelerinde yapılırdı. İnsanlar bir araya gelir, türkü ve şarkılar eşliğinde helva çekerdi. Ancak modern yaşam, kafeler ve restoranlarla birlikte bu kültür kaybolmaya başladı.
Tel helvası, ustalık gerektiren bir lezzet. Yapımı yaklaşık 5 saat sürüyor ve doğru kıvamı yakalamak büyük bir sabır ve bilgi istiyor. Ayrıca kimyasal içermediği için taze tüketilmesi gerekiyor. Bu lezzeti yeniden canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
GÜNÜMÜZDE ÇOK BİLİNMİYOR
Sivas Mahalle Muhtarları Başkanı Muhabbet Olgaç ise tel helvasının unutulan bir gelenek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Bugün Osmanlı’dan miras kalan ve asırlardır devam eden tel helvasını yeniden yapmak için bir araya geldik. Muhtar arkadaşlarımız ve misafirlerimizle birlikte bu lezzeti hazırlayarak geçmişin sıcaklığını yaşatmaya çalıştık. Tel helvası günümüzde çok az bilinen bir tatlı. Biz, bu etkinlikle unutulan gelenekleri canlandırmayı hedefledik.”