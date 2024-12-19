Padişahların Favori Tatlısı Diye Biliniyor: Yapımı 5 Saat Sürüyor! En Az 6 Kişi Toplanıp Yapabiliyor

GÜNÜMÜZDE ÇOK BİLİNMİYOR

Sivas Mahalle Muhtarları Başkanı Muhabbet Olgaç ise tel helvasının unutulan bir gelenek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Bugün Osmanlı’dan miras kalan ve asırlardır devam eden tel helvasını yeniden yapmak için bir araya geldik. Muhtar arkadaşlarımız ve misafirlerimizle birlikte bu lezzeti hazırlayarak geçmişin sıcaklığını yaşatmaya çalıştık. Tel helvası günümüzde çok az bilinen bir tatlı. Biz, bu etkinlikle unutulan gelenekleri canlandırmayı hedefledik.”