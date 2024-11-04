Padişahlar Yatmadan Her Gece Sürüyormuş: Saç ve Sakal Çıkartan Gizli Formül Ortaya Çıktı
Osmanlı'da padişahların yağı olarak bilinen hint yağının içeriğindeki zengin besinler sayesinde saç ve sakal köklerini güçlendirdiği ortaya çıktı. Kelliği bitiren hint yağı, saç dökülmelerini durdurup, yeni saç çıkardığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kepekten dökülmeye, cansızlıktan kırılmaya kadar pek çok saç ve sakal sorununa çözüm arayanlar için doğal bir mucize var: Hint yağı! İçeriğindeki zengin besinler sayesinde saç ve sakal köklerini güçlendiren hint yağı Osmanlı padişahlarının vazgeçilmeziydi. Saç ve sakalın sağlıklı uzamasını hızlandıran ve daha sağlıklı bir görünüm kazandıran hint yağının faydaları saymakla bitmiyor.
PADİŞAHLARIN YAĞI
Osmanlı döneminde padişahların yağı olarak bilinen hint yağı, ricinus communis bitkisinin tohumlarından elde edilen, koyu kıvamlı ve hafif sarı renkte bir yağdır. İçeriğindeki zengin vitaminler ve mineraller sayesinde saç ve sakal köklerini besleyerek, daha güçlü ve sağlıklı uzamalarını sağlar. Aynı zamanda saç derisini nemlendirir, kepeği azaltır ve saçların daha parlak görünmesini sağlar.
DÖKÜLMEYİ ÖNLEYİP YENİ SAÇ ÇIKARIYOR
Hint yağı, saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi azaltır ve yeni saç çıkışını destekler. Saç köklerine kan akışını artırarak saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Saç derisini nemlendirir ve kepek oluşumunu engeller. Öte yandan saçları yumuşatır ve doğal bir parlaklık verir ve sakal köklerini besleyerek sakalların daha gür ve sağlıklı olmasını sağlar.
HİNT YAĞI NASIL KULLANILIR?
Hint yağını kullanmak oldukça kolaydır. Haftada 2-3 kez, temiz ve kuru saç veya sakalınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Yağı gece boyunca beklettikten sonra ılık su ve şampuanla durulayabilirsiniz.