Öyle Bir Yerde Doğdu Ki Tarihe Geçti: Ömür Boyu Tek Kuruş Ödemeyecek
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, unutulmayacak bir olay yaşandı.
Kaynak: AA
Toplu taşıma şirketi STIB, metro yolculuğu sırasında dünyaya gelen bir bebeğe, ömür boyu sürecek bir hediye sunarak tarihe geçti. STIB, Brüksel'in Molenbeek semtinde yer alan Beekant metro istasyonunda 15 Eylül'de yaşanan doğum sonrası, sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaptı.
Açıklamada, bebeğin metro seferi esnasında doğum sancıları başlayan bir annenin yardımıyla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.
Söz konusu doğumun anısına, STIB yeni doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma aboneliği hediye ettiğini açıkladı. "Doğum hediyesi olarak ömür boyu ücretsiz abonelik alacak" ifadesiyle bu anlamlı jesti paylaşan STIB, hem anneye hem de bebeğe mutlu bir gelecek dileklerinde bulundu.
İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak" ifadesi kullanıldı.