Öyle Bir Yerde Doğdu Ki Tarihe Geçti: Ömür Boyu Tek Kuruş Ödemeyecek

Söz konusu doğumun anısına, STIB yeni doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma aboneliği hediye ettiğini açıkladı. "Doğum hediyesi olarak ömür boyu ücretsiz abonelik alacak" ifadesiyle bu anlamlı jesti paylaşan STIB, hem anneye hem de bebeğe mutlu bir gelecek dileklerinde bulundu.