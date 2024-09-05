Oxford Üniversitesi Açıkladı: Sağlığımız İçin Günde Kaç Bardak Su İçmeliyiz?

Dünyanın en saygın kurumlarından Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, erkek ve kadınlarda günlük tüketilmesi gereken su miktarını belirledi.

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Oxford Üniversitesi Açıkladı: Sağlığımız İçin Günde Kaç Bardak Su İçmeliyiz? - Resim: 1

Erkekler ve kadınlarda sağlıklı bir yaşam için günde ne kadar su tüketilmesi gerektiğini araştıran Oxford Üniversitesi, iki farklı cinsiyet için en ideal oranları belirledi.

Yetişkin bir erkek için günde 15,5 bardak (3.7 litre) su tüketiminin tavsiye edildiği çalışmada, bu oran kadınlar içinse 11,5 bardak (2.7 litre) oldu.

SU TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER

Çalışmayı kamuoyu ile paylaşan uzmanlar, belirlenen rakamların ortalama değerler dikkate alınarak hazırlandığını, bireylerin sağlık durumları, spor aktiviteleri ya da çevresel koşullara bağlı olmak üzere artış ya da düşüş yaşanabileceğini aktardı.

Çalışma üzerine değerlendirmelerde bulunan araştırmacılar, bazı insanların günde 3,7 litre su tüketimini abartılı bulduğunu belirterek, insanlarda su tüketimini etkileyen faktörlere ışık tuttu. Doktorlar, vücuttan atılan su miktarının bu konuda en temel faktör olduğunu belirterek, spor yapan ve aşırı terleyen insanların gün içerisinde 5 litreye kadar su tüketebildiğini belirtti.

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