Otoyol Tabelalarının Hepsinin Yeşil Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız

HEM GÜNDÜZ HEM GECE DAHA İYİ GÖRÜNÜR

Yeşil renk, hem gündüz hem de gece iyi görünen bir renktir. Gündüz güneş ışığında olduğu gibi, gece farların ışığında da kolayca fark edilir. Beyaz yazı ise yeşil zemin üzerinde net bir kontrast oluşturarak okunabilirliği artırır. Bu sayede sürücüler, hızla ve güvenli bir şekilde yol bilgilerini alırlar.