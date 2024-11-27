Otoyol Tabelalarının Hepsinin Yeşil Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız
Her gün binlerce kez geçtiğimiz otoyol tabelalarının neden yeşil olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabı, hem psikolojiyle hem de trafik güvenliğiyle yakından ilgili.
Kaynak: Haber Merkezi
Otoyol tabelalarının yeşil olması, sadece bir renk tercihi değil, aynı zamanda trafik güvenliği ve sürücü konforu için düşünülmüş bir karardır. Yeşil renk, hem psikolojik olarak sürücüleri rahatlatır hem de görsel olarak dikkat çekerek yol bilgilendirmelerini kolaylaştırır.
YEŞİL RAHATLATAN BİR RENK
Yeşil renk, doğada en sık karşılaştığımız ve insanı rahatlatan bir renktir. Araştırmalar, yeşil bir ortamda olmanın kalp atış hızını düşürdüğünü ve stresi azalttığını gösteriyor. Otoyol tabelalarının yeşili tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri de budur. Sürücüler, yeşil rengi görerek daha sakinleşir ve yola daha güvenli bir şekilde devam ederler.
HEM GÜNDÜZ HEM GECE DAHA İYİ GÖRÜNÜR
Yeşil renk, hem gündüz hem de gece iyi görünen bir renktir. Gündüz güneş ışığında olduğu gibi, gece farların ışığında da kolayca fark edilir. Beyaz yazı ise yeşil zemin üzerinde net bir kontrast oluşturarak okunabilirliği artırır. Bu sayede sürücüler, hızla ve güvenli bir şekilde yol bilgilerini alırlar.