Otomobil Panelinde Gördüğünüz Üçgen İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Son model otomobiller, içerisine eklenen yeni donanımlarla birlikte oldukça karmaşık ve öğrenmesi zaman isteyen bir yapıya sahip olabiliyor.



Arabalara eklenen düğme ve bölmelerin yanı sıra, otomobillerin hız panelinde bulunan alanlara da manası tam anlamıyla bilinmeyen çok fazla gösterge eklenebiliyor. Ancak hem geleneksel hem de yeni nesil otomobillerde bulunan, Avrupa ve Türkiye'de kullanılan tüm araçlarda yer alması zorunlu tutulan üçgen işaretinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?



Çoğu zaman yanında bir benzin deposu ile birlikte gösterilen bu işaretler, sürüş güvenliğiniz için olmazsa olmaz bir detayı aydınlatıyor.