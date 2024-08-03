Otomobil Panelinde Gördüğünüz Üçgen İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Otomobillerin hız göstergelerinin bulunduğu ekranda yer alan üçgen işaretinin ne işe yaradığı sürücülerin büyük bölümü tarafından bilinmiyor. Genellikle bir benzin pompasının yanında sağ ya da sol yönde olabilen bu göstergeler, sürücülerin güvenliği için oldukça önemli bir işlevi yerine getiriyor.

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Otomobil Panelinde Gördüğünüz Üçgen İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Son model otomobiller, içerisine eklenen yeni donanımlarla birlikte oldukça karmaşık ve öğrenmesi zaman isteyen bir yapıya sahip olabiliyor.

Arabalara eklenen düğme ve bölmelerin yanı sıra, otomobillerin hız panelinde bulunan alanlara da manası tam anlamıyla bilinmeyen çok fazla gösterge eklenebiliyor. Ancak hem geleneksel hem de yeni nesil otomobillerde bulunan, Avrupa ve Türkiye'de kullanılan tüm araçlarda yer alması zorunlu tutulan üçgen işaretinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Çoğu zaman yanında bir benzin deposu ile birlikte gösterilen bu işaretler, sürüş güvenliğiniz için olmazsa olmaz bir detayı aydınlatıyor.

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