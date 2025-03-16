Otomobil Hava Yastıklarında Çığır Açacak Gelişme: Baştan Ayağa Kadar…
Otomotiv güvenlik sistemlerinde çığır açan yeniliklere imza atan ZF, dünyanın ilk "Aktif Topuk Hava Yastığı"nı (Active Heel Airbag) tanıttı. Bu yeni nesil hava yastığı, çarpışma sırasında açılarak enerjiyi dizler ve uyluklar aracılığıyla araca yönlendiriyor ve yolcunun güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli otomotiv teknolojileri üreticisi ZF’nin Lifetec bölümü, ön koruma sistemlerini tamamlayıcı nitelikte geliştirdiği bu hava yastığını, diz hava yastığı, emniyet kemeri ve ön hava yastığı ile birlikte entegre olarak tasarladı. Hava yastığı, çarpışma sırasında topuk bölgesinde destek sağlayarak bacak ve ayak yaralanmalarını en aza indirmeyi hedefliyor.
OTONOM ARAÇLAR İÇİN GELİŞTİRİLECEK
Gelecekte otonom araçların yaygınlaşmasıyla, sürücü ve yolcu koltuklarının daha geriye kaydırılacağı öngörülüyor. Bu değişiklik, yolcuların oturma pozisyonunu rahatlatırken, güvenlik açısından bazı riskler yaratabilir. Çarpışma testleri, geri çekilen koltuklarda ek bir topuk darbe noktasına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
ZF'nin Aktif Topuk Hava Yastığı, bu ihtiyacı karşılamak için çarpışma anında ayak boşluğunda şişerek topuk desteği sağlıyor. Böylece, bacak ve ayak yaralanmalarının önüne geçmek mümkün hale geliyor.
2028 YILINDA OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNE SUNULACAK
Aktif Topuk Hava Yastığı, konfor pozisyonu düğmesi veya kamera tabanlı iç mekân izleme sistemi ile otomatik olarak etkinleştirilebilir. Ayrıca, pedalların hava yastığına entegre edilmesi, ayağın fren pedalına çarpması nedeniyle oluşabilecek burkulma gibi yaralanma risklerini azaltabilir.
ZF, bu yenilikçi hava yastığını 2028 yılında otomobil üreticilerine sunmayı planlıyor. Ekstra alan gerektirmeden aracın zemin döşemesinin altına entegre edilebilen bu sistem, geleceğin güvenlik standartlarını yeniden tanımlayacak gibi görünüyor.