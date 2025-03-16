Otomobil Hava Yastıklarında Çığır Açacak Gelişme: Baştan Ayağa Kadar…

2028 YILINDA OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNE SUNULACAK

Aktif Topuk Hava Yastığı, konfor pozisyonu düğmesi veya kamera tabanlı iç mekân izleme sistemi ile otomatik olarak etkinleştirilebilir. Ayrıca, pedalların hava yastığına entegre edilmesi, ayağın fren pedalına çarpması nedeniyle oluşabilecek burkulma gibi yaralanma risklerini azaltabilir.

ZF, bu yenilikçi hava yastığını 2028 yılında otomobil üreticilerine sunmayı planlıyor. Ekstra alan gerektirmeden aracın zemin döşemesinin altına entegre edilebilen bu sistem, geleceğin güvenlik standartlarını yeniden tanımlayacak gibi görünüyor.