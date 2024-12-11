Otomobil Camlarını Silmeyi Unutun: 1 Tutamı Buğulanmayı Tarihe Karıştırıyor!

Günümüz otomobillerinde, camdaki buğulanma ve buzlanma gibi durumlar için genellikle yerleşik çözümler bulunsa da, eski araç sahipleri veya daha kalıcı bir çözüm arayanlar için etkili bir yöntem bulunuyor.

BÜYÜK CEZA KESİLEBİLİR

Özellikle kışın sert soğuklarla karşılaşılacak bu dönemde, ön camın yanı sıra araç içindeki buzlanmalar da sürücülerin görüşünü engelleyebilir ve güvenlik riski oluşturabilir. Bazı ülkelerde, bu tür iç buzlanmalar için trafik cezası dahi uygulanabiliyor.