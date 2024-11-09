Otomatik Vites Arabası Olanlar Dikkat: Sakın Bu 10 Hatayı Yapmayın



Otomatik vites araçlar, sürücünün vites değiştirme işlemini kendisi yapmasına gerek kalmadan, motor gücünü otomatik olarak tekerleklere iletir. Aracın hızına ve yüküne göre vites değişimleri, sensörler ve bilgisayar kontrollü bir sistem tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede sürücü, daha konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi yaşar.