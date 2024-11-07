Otomatik Araçlar mı Yoksa Manuel Araçlar mı Daha Çok Yakıt Tüketiyor? Meğer Gerçek Bambaşkaymış

OTOMATİK VİTESLERİN AVANTAJI

Daha Fazla Vites Seçeneği: Modern otomatik şanzımanlarda 7, 8 ve hatta 9 vites bulunabilmektedir. Bu sayede araç, en uygun devir aralığında kalarak daha az yakıt tüketir.

Daha İyi Güç Dağılımı: Gelişmiş yazılım ve donanım sayesinde, güç daha verimli bir şekilde tekerleklere aktarılır.

Daha Az Ağırlık: Yeni nesil otomatik şanzımanlar, daha hafif malzemelerden üretilerek aracın genel ağırlığını azaltır.