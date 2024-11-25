Otobüslerdeki Körükler Bakın Ne İşe Yarıyormuş: Kullanım Amacını Hiç Bilmiyorduk

Yoğun şehir trafiğinde sıklıkla karşılaştığımız uzun otobüsler, körükleri sayesinde daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip oluyor. İki ayrı otobüs gövdesini birleştiren bu esnek yapı, tek bir otobüsün taşıyabileceğinden çok daha fazla insanın aynı anda seyahat etmesini mümkün kılıyor.