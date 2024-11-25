Otobüslerdeki Körükler Bakın Ne İşe Yarıyormuş: Kullanım Amacını Hiç Bilmiyorduk
Toplu taşımanın vazgeçilmezleri arasında yer alan otobüslerde sıkça karşılaştığımız körükler, ilk bakışta basit bir yapıymış gibi görünse de, aslında oldukça önemli bir işlevi yerine getiriyor. Peki, bu esnek ve hareketli bağlantılar neden otobüslerde kullanılıyor? İşte körüklerin sırrı...
Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun şehir trafiğinde sıklıkla karşılaştığımız uzun otobüsler, körükleri sayesinde daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip oluyor. İki ayrı otobüs gövdesini birleştiren bu esnek yapı, tek bir otobüsün taşıyabileceğinden çok daha fazla insanın aynı anda seyahat etmesini mümkün kılıyor.
Körükler, otobüslerin manevra kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor. Özellikle dar sokaklarda ve virajlarda otobüsün kolaylıkla hareket etmesini sağlayarak yolcuların daha konforlu bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde otobüs, farklı açılarda hareket edebiliyor ve dar alanlarda kolaylıkla yön değiştirebiliyor.
Körükler, otobüslerin manevra kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor. Özellikle dar sokaklarda ve virajlarda otobüsün kolaylıkla hareket etmesini sağlayarak yolcuların daha konforlu bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde otobüs, farklı açılarda hareket edebiliyor ve dar alanlarda kolaylıkla yön değiştirebiliyor.