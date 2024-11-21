Otobüslerde Neden Şoför Kapısı Olmaz? Nedenini Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz

Şoför kapısının olmaması, acil durumlarda sürücünün daha hızlı bir şekilde otobüsten tahliye olmasını sağlar. Ek bir kapı, olası bir kaza veya yangın durumunda zaman kaybına neden olabilir.

Şoför kapısı olmadığı için, sürücüye yönelik olası saldırılarda kaçış alanı daraltılmış olur. Bu durum, sürücünün güvenliğini artırmaya yardımcı olur.